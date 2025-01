Ulcinj, Stari Bar i Veliki pijesak dobili struju

Podgorica, (MINA) – Ulcinj, Stari Bar i Veliki pijesak nakon više sati dobili su struju, koja je nestala poslije ispada dalekovoda Možura-Ulcinj i Bar110 – Ulcinj, usljed nevremena izazvanog olujnim vjetrom.

Iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) su saopštili da su, uprkos ekstremnim vremenskim uslovima, njihove ekipe uspjele da otklone nastale kvarove i stvore uslove za ponovno uključenje 110 kV dalekovoda “Mozura-Ulcinj”.

“Zahvaljujući njihovom požrtvovanom radu, CGES je u 16 sati i 18 minuta stvorio uslove za napajanje električnom energijom ulcinjskog konzuma”, naveli su iz CGES-a na Fejsbuku.

Svi djelovi barske opštine se ponovo uredno snabdijevaju električnom energijom, potvrdio je dežurni dispečer za Bar Info.

Usljed loših vremenskih uslova, praćenih snažnim vjetrom, došlo je do ispada 35 kV dalekovoda u Bjelišima, a kvar su otklonile ekupe Crnogroskog elektrodistributivnog sistema.

