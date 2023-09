Ulazak Crne Gore u EU bio bi pozitivan signal za države regiona

Podgorica, (MINA) – Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (EU) bio bi pozitivan signal za države Zapadnog Balkana da je proces proširenja živ i dodatan podstrek za sprovođenje snažnijih reformskih procesa u regionu, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

“Na poziv visokog predstavnika EU za vanjsku i bezbjednosnu politiku Žozepa Borelja, lideri zemalja Zapadnog Balkana na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o evropskoj perspektivi regiona”, naveo je Milatović na Tviteru.

On je rekao da je to bila prilika za otvoreni dijalog i razmjenu ideja i da uz podršku EU rade zajedno na jačanju stabilnosti i prosperiteta regiona.

„Ulazak Crne Gore u EU bio bi pozitivan signal za države Zapadnog Balkana da je proces proširenja živ, kao i dodatan podstrek za sprovođenje snažnijih reformskih procesa u regionu“, poručio je Milatović.

