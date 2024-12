Ulaganje u sistem zaštite i spašavanja visoko na agendi MUP-a

Podgorica, (MINA) – Ulaganje u sistem zaštite i spašavanja visoko je na agendi Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), kazala je državna sekretarka tog resora Dragana Kažanegra Stanišić povodom potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava iz Fonda zaštite i spašavanja.

Iz MUP-a je saopšteno da je skoro 124 hiljade EUR, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, opredijeljeno za implementaciju devet projekata.

Kažanegra Stanišić je poručila da MUP, u saradnji sa drugim subjektima sistema, kontinuirano jača kapacitete kako bi odgovorili na sve izazove koje nose elementarne nepogode i druge nesreće.

Ona je čestitala dobitnicima, navodeći da je uvjerena da će se kroz sprovođenje projektnih aktivnosti sistem unaprijediti i dodatno potvrditi opravdanost tog vida saradnje.

Kažanegra Stanišić je rekla da će u MUP-u, svjesni odgovornosti koju su im građani povjerili, kroz multisektorski pristup, ali i praćenje evropskih standarda u ovoj oblasti, nastaviti da se odgovorno odnose i štite građane od prirodnih i drugih katastrofa.

„Naš cilj je stvaranje još efikasnijeg i kompetentijeg sistema, kako u pogledu spremnosti operativnih jedinica, tako i u pogledu opreme“, poručila je Kažanegra Stanišić.

Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović kazao je da je potpisivanje ugovora još jedan doprinos nastavku izgradnje kvalitetnih odnosa sa svim akterima u sistemu i najbolji model za održiva rješenja.

„Raduje me što svake godine imamo veliki broj aplikanata i kvalitetnih projekata, koji svojom suštinom znače jačanje sistema zaštite i spašavanje. To je vrijednost koju mi prepoznajemo i s poštovanjem se odnosimo prema njoj“, istakao je Bešović.

Iz MUP-a su rekli da je ove godine za sredstva apliciralo 29 subjekata zaštite i spašavanja, predstavnika lokalnih samouprava, privrednih društava, javnih ustanova, operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje i nevladinih organizacija, a odobreno je devet projekata.

Kako su naveli, na osnovu odluke Komisije novac je odobren za nabavku zaštitne opreme za gašenje požara za vatrogasce Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje, za nabavku kompresora visokog pritiska za punjenje izolacionih aparata i boce za izolacione disajne aparate za koji je aplicirala Opština Ulcinj, kao i za nabavku opreme za tim volontera spasioca Crvenog krsta Kolašin.

Kroz Fonda su podržani i projekti „Boce za izolacione aparate za zaštitu disajnih organa“ Prijestonice, „Povećanje operativne sposobnosti Službe zaštite i spašavanja za reagovanje u slučaju spašavanja i gašenja požara u objektima, podrumskim prostorijama i podzemnim garažama“ Opštine Bar i „Uspostavljanje sistema ranog otkrivanja i blagovremenog suzbijanja šumskih požara u NP Biogradska gora“ Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore.

Novac iz Fonda dobiće Opština Žabljak za podizanje stepena opremljenosti Službe zaštite i spašavanja, Savez radio amatera Crne Gore za adaptaciju i oprema za brze veze u vanrednim situacijama, kao i firma D&D ing iz Berana za projekat „Obučen i opremljen građanin – spasilac šumskog bogatstva“.

