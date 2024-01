Uhapšeno 40 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droge

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, tokom vikenda, uhapsili 40 osoba zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je saobraćajna policija tokom vikenda na crnogorskim putevima registrovala 34 saobraćajne nezgode, u kojima je pet osoba teško povrijeđeno, a šest lakše.

„U istom periodu, pripadnici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 140 prekršajnih prijava, izdali 1.085 prekršajnih naloga i oduzeli 11 pari registarskih oznaka“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je 11 vozila isključeno iz saobraćaja.

„Uhapšeno je 40 vozača, koji su vozilima upravljali pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, od čega je po deset vozača uhapšeno u Baru i Danilovgradu“, naveli su iz policije.

