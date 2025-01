Uhapšeno 39 vozača tokom vikenda

Podgorica, (MINA) – Službenici policije tokom vikenda uhapsili su 39 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja, rekli su iz Uprave policije.

Oni su kazali da je tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano 37 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri osobe zadobile teške, a 13 lake tjelesne povrede.

Navodi se da su u istom periodu, pripadnici saobraćajne policije u okviru represivnih aktivnosti, podnijeli 118 prekršajnih prijava, izdali 866 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 13 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja.

“Uhapšeno je 39 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da je 14 vozača uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u nedozvoljenoj količini.

Kako se dodaje, 18 vozača je uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, a sedam vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Iz policije su naveli da je od ukupnog broja, 22 uhapšeno u Podgorici.

Oni su napomenuli vozače da je od 15. novembra prošle do 1. aprila ove godine na snazi Naredba o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu.

“Pa će u skladu sa tim službenici saobraćajne policije vršiti pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u narednom periodu”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naglasili i da će predmet pojačane kontrole saobraćaja u narednom periodu biti posjedovanje i upotreba pneumatika za zimsku upotrebu, naročito kod autobusa i teretnih motornih vozila.

“A tokom praznika će biti sprovedene planske represivne aktivnosti pojačane kontrole saobraćaja sa težištem na kontrolu prisustva alkohola i nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci kao i sankcionisanja neodgovornih učesnika u saobraćaju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će presretači intenzivnije pokrivati najfrekventnije putne pravce, sa posebnim akcentom na pristupne puteve koji vode ka zimskim turističkim centrima i primorskim opštinama.

“Uprava policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da strpljivom, odgovornom i opreznom vožnjom prilagođenom uslovima na putu, doprinesu svojoj i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju poštujući saobraćajne propise, kako bi doprinjeli bezbjednosti građana u predstojećim danima praznika”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS