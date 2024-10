Uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za krijumčarenje ljudi

Podgorica, (MINA) – Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) je, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo 13 osoba osumnjičenih za krujumčarenje 352 ljudi.

Iz SDT-a su saopštili da su, nakon zajedničkih višemjesečnih aktivnosti sa Sektorom za borbu protiv kriminala i Sektorom granične policije, uhapšeni I.M, A.H, E.H, S.H.B, Ž.B, Đ.K, R.A, D.B, M.R, B.K, B.J. i B.G.

Kako su naveli, protiv njih i S.R, koji je u bjekstvu, kao i protiv dvije nepoznate osobe podnijeta je krivična prijava, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljen prelazak državne granice i krujumčarenje ljudi.

Iz SDT-a su rekli da je predmet krivične prijave djelovanje kriminalne organizacije od prošle do oktobra ove godine, koju su organizovali osumnjičeni I.M. i nepoznata osoba.

„Pripadnici kriminalne organizacije su postali ostali osumnjičeni i druge nepoznate osobe, u cilju vršenja krivičnog djela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, a radi krijumčarenja ljudi iz Pakistana, Bangladeša, Indije, Nepala, Sirije i drugih država, do Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se ta kriminalna organizacija bavila i nedozvoljenim prebacivanjem većeg broja ljudi preko granice Crne Gore i omogućavanjem drugima nedozvoljeni prelaz granice ili nedozvoljen boravak ili tranzit, i to za ukupno 352 osoba, a radi sticanja finansijske ili druge koristi.

Policija će, kako su rekli iz SDT-a, osumnjičene sprovesti na saslušanje u zakonskom roku.

