Uhapšeni zbog prekoračenja brzine i vožnje pod dejstvom narkotika

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su dva vozača zbog prekoračenja brzine na auto-putu i jednog zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je nikšićka policija uhapsila M.G. (41) iz Nikšića, jer je upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

“Službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije uhapsili su vozače K.M. iz Mojkovca i A.E. iz Berana, koji su kontrolisani na auto-putu”, naveli su iz Uprave policije na društvenoj mreži X.

Iz policije su rekli da se K.M. vozilom kretao brzinom od 211 kilometara na sat (km/h), dok je A.E. vozio 205 km/h, na dijelu puta gdje je brzina ograničena do 100 km/h.

