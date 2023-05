Uhapšeni osumnjičeni za napad na mladiće u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Ulcinjska policija uhapsila je A.L. (20) i A.Š. (22) koji su, na mostu na Adi u Ulcinju, fizički napali dva mlađa muškarca, saopšteno je iz Uprave policije.

A.L. i A.Š. terete se za nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

„Uhapšeni su A.L. i A.Š. koji su, u ponedjeljak oko dva sata i 45 minuta, na mostu na Adi, upotrebom podesnih sredstava fizički napali dva muškarca mlađe životne dobi, pri čemu su jednom od oštećenih nanijete teške tjelesne povrede“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će A.L. i A.Š. uz krivičnu prijavu biti privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

