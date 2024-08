Uhapšeni jer su vozili pijani

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policije u Nikšiću uhapsila je dvije osobe koje su vozilom upravljale sa preko dva promila alkohola u organizmu, rekli su iz Uprave policije.

Oni su na platformi X kazali da je B.Z. (40) vozilom upravljao sa 2,14 promila alkohola u organizmu.

Dodaje se da je M.T. (35) vozio sa 2,32 promila alkohola u organizmu.

