Uhapšene dvije osobe zbog razbojništva u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Danilovgradska policija uhapsila je M.Ž. (20) i N.B. (20) zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnja se da su M.Ž. i N.B., po unaprijed smišljenom planu, 17. maja, u danilovgradskom naselju Grbe, ukrali markiranu garderobu i obuću u vrijednosti od oko 1,3 hiljade EUR, uz upotrebu fizičke sile i prijetnju oštećenom pištoljem i nožem.

Navodi se da su osumnjičeni nanijeli povrede oštećenom po ruci i stomaku, nakon čega su se udaljili sa lica mjesta.

„Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se M.Ž. i N.B. uhapse“, kaže se u saopštenju.

