Uhapšene dvije osobe kod kojih je pronađen amfetamin

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.K. (21) i R.V. (24) iz Pljevalja, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije je saopšteno da su njihovi službenici u Mojkovcu kontrolisali vozilo marke „Škoda“ u kojem su se nalazili M.K. i R.V.

Kako su naveli iz policije, pronađena je materija za koju se sumnja da je amfetamin, ukupne mase 58 grama.

„Kriminalističkom obradom policija je došla do sumnje da je opojna droga bila namijenjena za takozvanu uličnu prodaju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po čijem je nalogu policija uhapsila M.K. i R.V. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS