Uhapšena tri vozača

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Kotoru dva vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jednog na magistralnom putu Kotor – Tivat, jer je odbio testiranje na prisustvo alkohola ili droga u organizmu.

Iz policije su rekli da je uhapšen državljanin Mađarske D.V.(40), zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,28 promila.

Kako su kazali, uhapšen je i Đ.B.(53) iz Kotora zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,34 promila.

„Na dijelu magistralnog puta Kotor – Tivat uhapšen je vozač L.R. (21), koji je odbio da se podvrgne ispitivanju radi utvrđivanja prisustva alkohola ili opojnih droga u organizmu“, naveli su iz policije na mreži X.

On je, kako su dodali, uz prekršajnu prijavu priveden sudiji za prekršaje u Kotoru.

