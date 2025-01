Uhapšena tri strana državljanina zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapsila je tri državljanina Jermenije zbog nasilničkog ponašanja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je danas, u jednom ugostiteljskom objektu u Baru, prvo došlo do verbalnog, a onda i fizičkog sukoba između više osoba, u kojem su povrijeđene dvije osobe.

„Verbalno, a nakon toga i fizički, sukobile su se dvije oštećene osobe s jedne i A.H. (30), B.M. (41) i R.M. (26) iz Jermenije, s druge strane“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je, kako se sumnja, R.M. nanio više ubodnih rana u desnu natkoljenicu jednom od oštećenih, a drugom oštećenom jednu.

„Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru A.H, B.M. i R.M. su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će uhapšeni u zakonskom roku biti privedeni tužiocu na dalje postupanje.

