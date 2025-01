Uhapšena tri maloljetnika zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su tri maloljetnika iz Podgorice, zbog sumnje da su u subotu, u podgoričkom naselju Blok V, izvršili krivično djelo nasilničko ponašanja na štetu četiri maloljetne osobe.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su identifikovali i procesuirali te tri osobe postupajući po prijavi građana da je došlo do narušavanja javnog reda i mira.

“Zbog nasilničkog ponašanja na štetu četiri maloljetne osobe, koje su lakše povrijeđene, uhapšena su tri maloljetnika iz Podgorice, starosti 15 i 16 godina”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici u nedjelju pozvali veći broj osoba i u prisustvu roditelja prikupili obavještenja na okolnosti događaja.

Za sada je, kako su kazali iz policije, utvrđeno da su tri maloljetne osobe učestovale u izvršenju krivičnog djela.

Oni su rekli da su maloljetnici uhapšeni po nalogu nadležnog državnog tužioca.

Iz policije su naveli da će maloljetnici uz krivičnu prijavu biti sprovedeni na dalju nadležnost postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje u koordinaciji sa postupajućim tužiocem, u cilju identifikacije ostalih učesnika i rasvjetljavanju cjelokupnog događaja, o čemu ćemo javnost blagovremeno obavijestiti”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije apelovali su na roditelje čija je uloga, kako su kazali, ključna u prepoznavanju negativnih obrazaca ponašanja njihove djece, da aktivno prate njihovo ponašanje i pravovremenom reakcijom dopinesu preveniranju i sprečavanju sličnih događaja.

“Dok će Uprava policije kao pouzdan partner dati puni doprinos na preduzimanju proaktivnih, preventivnih, represivnih mjera i radnji u cilju suzbijanja nasilja”, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su podsjetili da su roditelji, shodno Krivičnom zakoniku i Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, odgovorni za zanemarivanje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja svoje djece, ili ukoliko ne sprečavaju dijete u štetnom druženju ili na drugi način u većoj mjeri zanemaruju podizanje i vaspitanje djeteta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS