MPCFL: Sjutra utakmice 28. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 28. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Obilježiće ga duel vodećih timova – Budućnosti i Petrovca na stadionu “Mitar Mićo Goliš”, koji je zakazan za 19 sati.

Ostali mečevi počeće četiri sata ranije.

Dečić će na stadionu Tuško polje u Tuzima ugostiti Sutjesku, dok će se u Bijelom Polju sastati Jedinstvo Franca i Arsenal.

U Beranama rivali će biti Jezero i Bokelj, dok će se na Trening kampu sastati Otrant-Olimpik i Mornar.

Budućnost je, nakon 27. kola, vodeća na tabeli MPCFL sa 65 bodova.

Drugoplasirani Petrovac ima 51, dok su po 37 bodova sakupili Dečić, Sutjeska i Mornar.

