Crnogorski rukometaši na Mediteranskom prvenstvu u Tunisu

Podgorica, (MINA) – Tunis će od ponedjeljka biti domaćin Mediteranskog prvenstva za rukometaše do 17 godina, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Nastupiće 11 reprezentacija, podijeljenih u dvije grupe.

Rivali crnogorske reprezentacije biće Kuvajt, Grčka, Hrvatska, Tunis i Italija.

Na spisku igrača koji će predstavljati Crnu Goru je 16 igrača rođenih 2008. i 2009. godine.

Nastupiće golmani – Balša Todorović i Nikola Miljić;

Pivoti – Ognjen Pejaković i Luka Todorović;

Krila – Ivan Nikčević, Luka Kaluđerović i Andrej Spalević;

Bekovi – Matija Kapičić, Nemanja Batuta, Danilo Gutić, Petar Vujović, Mihailo Jovićević, Nikola Potpara, Miloš Tujković, Nikola Labudović i Oleg Šćekić.

Predvodiće ih treneri Miloš Vulićević i Vuk Kaluđerović.

Prvi protivnik u ponedjeljak (14.30) biće Kuvajt.

Prva četiri dana takmičenja rezervisana su za grupnu fazu, dok su u petak i subotu na programu mečevi za plasman.

Koordinator mlađih muških selekcija je Draško Mrvaljević, treneri ove generacije su Miloš Vulićević i Vuk Kaluđerović, trener golmana je Suad Skenderović, dok je fizioterapeut Goran Pavlović.

