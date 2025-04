AZK nijesu pitali o sporazumima sa Arapima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agenciji za zaštitu konkurencije (AZK) do sada nije traženo mišljenje u vezi predloga dva sporazuma koji su potpisale vlade Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina i o ekonomskoj saradnji.

“Shodno Zakonu o zaštiti konkurencije i Zakonu o kontroli državne pomoći, ako resorna ministarstva uvide da eventualno postoje mjere koje mogu predstavljati državnu pomoć u obavezi su da zatraže mišljenje Agencije. Do ovog momenta nije zatraženo mišljenje na predmetni sporazum, na osnovu informacija kojima trenutno raspolažemo”, rekli su Vijestima iz Agencije čiji je predsjednik Savjeta Dragan Damjanović.

Iz AZK-a je saopšteno da ukoliko se u zvaničnim aktima pojave okolnosti koje ukazuju da može biti narušena konkurencija ili prekršene norme državne pomoći, Agencija će postupiti u skladu sa svojim nadležnostima i kroz odgovarajući postupak utvrditi činjenice.

Premijer Milojko Spajić u petak je imao prve konsultacije sa predstavncima parlamentarnih stranaka iz redova Pokreta Evropa sad (PES) i Bošnjačke stranke (BS) u vezi ovih predloga Sporazumi koji su usvojeni na posednjoj sjednici Vlade u četvrtak.

Poslanik PES-a Milorag Laković novinarima je nakon sastanka kazao da će ih podržati i da su čuli sve detalje o njima.

Šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Amer Smailović najavio je da će podržati predlog sporazuma o ekonomskoj saradnji dok se nije izjasnio za predlog sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina.

Predlogom sporazuma u oblasti turizma i razvoja nekretnina otvara vrata za zakup na 99 godina Velike plaže u Ulcinju čemu se protivi tamošnja lokalna vlast i veći dio javnosti. Za ovu lokaciju je zainteresovan milijarder iz UAE i vlasnik kompanije Eagle Hills, Mohamed Alabar.

Iz Delegacije EU u Crnoj Gori su kazali da je ekonomski rast u interesu Crne Gore, ali ga je potrebno ostvariti na način koji je usklađen sa standardima EU.

“U skladu sa zakonodavstvom EU i Crne Gore o javnim nabavkama, kao i u skladu sa Reformskom agendom, Crna Gora ostaje u obavezi da u potpunosti primjenjuje principe jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti prilikom sprovođenja svih ugovora i sporazuma koji budu zaključeni u okviru sporazuma o saradnji sa UAE”, kazali su iz Delegacije.

