Crnogorski golbalisti bez četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Kupa nacija u Berlinu.

Crnogorski golbalisti u trećem kolu C grupe poraženi su od Njemačke 6:3 i zahvaljujući najslabijoj gol razlici ostali bez nokaut faze.

Takmičenje u grupi završili su sa pobjedom i dva poraza – savladali su Poljsku 14:13, a plasmana među osam najboljih koštao ih je ubjedljiv poraz od Brazila na startu turnira 11:1.

Isti učinak, nakon tri kola, imaju još Poljska i Njemačka.

Brazil je kao prvoplasirani, sa maksimalnim učinkom, izborio četvrtfinale, gdje mu se pridružila Njemačka, koja je u trouglu imala najbolji skor.

U duelu sa Njemačkom dvostruki strijelac bio je Nikola Nikolić, dok se jednom upisao Miloš Ranitović.

“Na kraju nijesmo uspjeli da prođemo grupu zbog gol -razlike. Realno nijesmo ni zaslužili, vidjelo se dosta nedostataka, posebno u napadu. Kada se sve uzme u obzir, zadovoljan sam jer je cilj uoči Kupa nacija bio da podignemo nivo igre u odnosu na turnir Lige šampiona u Podgorici”, kazao je selektor Nikola Čurović agenciji MINA.

On je kazao da se moraju analizirati nastupi u Berlinu, navodeči da se pokazalo dosta nedostataka u igri.

“Nivo forme nije bio na tom nivou da smo mogli

očekivati bolji rezultat. U nastavku imamo dva kvalitetna turnira, cilj je da podižemo formu kako bi na vrhuncu bili na Evropskom prvenstvu A divizije u Finskoj. Moraćemo da budemo mnogo bolji ukoliko želimo da ostvarimo naše ciljeve na tom šampionatu”, rekao je Čurović.

Kup nacija tradicionalna okuplja najbolje reprezentacije svijeta, a crnogorskoj selekciji je u sklopu priprema za glavni događaj ove godine – Evropsko prvenstvo A divizije u Finskoj.

