Dulović na Svjetskim igrama u Kini

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Nenad Dulović i zvanično biće učesnik Svjetskih igara u Kini, saopšteno je iz Karate saveza.

Svjetska karate federacija objavila je konačan spisak učesnika prestižnog takmičenja, na kojem pravo nastupa ima po osam karatista iz svake kategorije, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Dulović je nastup osigurao plasmanom u finale Svjetskog prvenstva u Budimpešti.

Isti rezultat ponovio je i na prošlogodišnjem šampionatu Evrope.

“Svjetske igre su jedno od najprestižnijih međunarodnih takmičenja u borilačkim sportovima, gdje nastupaju samo najbolji borci iz cijelog svijeta. Nenadova kvalifikacija je još jedna potvrda da pripada samoj eliti svjetske borilačke scene”, stoji u saopštenju Karate saveza.

Svjetske igre borilačkih sportova na programu su od 7. do 17. avgusta u kineskom Čengduu.

