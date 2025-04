Policije Zapadnog Balkana zajedno u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Policije država Zapadnog Balkana posvećene su jedinstvenom zajedničkom odgovoru u borbi protiv svih oblika transnacionalnog organizovanog kriminala u cilju osiguranja bezbjednosti građana i regiona.

To je poručeno na sastanku direktora policija regiona koji je održan u petak u Kotoru, a čiji je domaćin bila Uprava policije Crne Gore, na čelu sa vršiocem dužnosti direktora Lazarom Šćepanovićem.

Sastanak je okupio direktore policija Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, pomoćnike direktora Srbije i Sjeverne Makedonije, kao i visoke predstavnike Interpol-a, Europol-a i Frontex-a, projekta EU4FAST, Delegacije Evropske unije u Podgorici i Ministarstva unutrašnjih poslova Italije.

Kako je saopšteno iz crnogorske Uprave policije, tokom jednodnevne diskusije direktori policija bili su u prilici da razmijene iskustva i najbolje prakse u borbi protiv teškog organizovanog kriminala i razmotre dalje korake u postizanju zajedničkih ciljeva.

Poseban fokus je, navodi se, bio na borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, kao i na interoperabilnost nacionalnih baza podataka.

“Direktori policija ponovili su svoju opredijeljenost punoj posvećenosti jedinstvenom zajedničkom odgovoru u borbi protiv svih oblika transnacionalnog organizovanog kriminala u cilju osiguranja bezbjednosti građana i regiona, a na ovom putu podrška renomiranih međunarodnih partnera od izuzetne je važnosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici Interpola, Europola i Frontexa, kao i Delegacije Evropske Unije i projekta EU4FAST tokom izlaganja istakli spremnost da podrže Crnu Goru i ostale zemlje Zapadnog Balkana na njihovom evropskom putu.

“Podsjećajući na nedavne uspješne međunarodne aktivnosti koje su imale značajne rezultate u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i preporučile Crnu Goru kao prvu zemlju na Zapadnom Baklanu u kojoj će biti uspostavljena Međunarodna operativna soba”, dodaje se u saopštenju.

Međunarodni partneri su tokom sastanka posebno naglasili da događaji koje je Uprava policija organizovala prethodna dva dana predstavljaju prekretnicu u ispunjenju obaveza iz integracionog procesa i ostvarivanje napretka u završnim mjerilima u Poglavlju 24 – pravda, sloboda i bezbjednost.

Sastanak direktora policija regiona organizovan je uz pokroviteljstvo italijanske komponente projekta „Podrška EU za jačanje borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ (EU4FAST-WB).

