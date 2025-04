Indeksi suprotnog smjera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suprotan smjer indeksa i manji promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je u prva dva mjeseca ostvaren deficit budžeta od 32,1 milion EUR, odnosno na nivou od 0,4 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je neznatno na 1.187,96 poena, a MONEX oslabio 0,5 odsto na 17.708,75 bodova.

Promet je iznosio 243,36 hiljada EUR i bio je 14,6 odsto manji od prošlosedmičnog.

Prema podacima Ministarstva finansija, to je 71,4 miliona EUR bolje ostvarenje od plana, koji predviđa ostvarenje deficita od 103,5 miliona EUR.

Iz Ministarstva su rekli da su prihodi budžeta za dva mjeseca iznosili 335 miliona EUR ili 4,2 odsto procijenjenog BDP-a, što je 3,8 miliona EUR ili 1,2 odsto veće u odnosu na isti period prošle godine.

Rasle su akcije Tara Aerospace deset odsto na 1,1 EUR, Crnogorskog Telekoma 7,5 odsto na 2,43 EUR i Hipotekarne banke 2,2 odsto na 9,5 EUR.

Jačale su dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 4,2 odsto na 1,25 EUR. CGES je ostvario u prošloj godini neto dobit od 24,8 miliona EUR, saopštio je predsjednik Odbora direktora te kompanije, Aleksandar Mijušković, i dodao da će nastaviti sa investicijama i razvojem kako bi zadovoljili rastuće potrebe korisnika.

„Sve što je do sada postignuto nije samo potvrda naše posvećenosti, već stvara nove mogućnosti za dalji razvoj i inovacije. U prošloj godini ostvarili smo izvanredan rezultat i neto dobit od 24,8 miliona EUR“, rekao je Mijušković je u intervjuu agenciji Mina-business.

On je podsjetio da kompanija od svog osnivanja bilježi odlične poslovne rezultate, a od 2021. godine, čak istorijske.

„Podsjetiću da smo u toj godini ostvarili dobit od 16,9 miliona EUR, u 2022. godini 20,3 miliona EUR, dok smo u 2023. godini imali rekordan profit od čak 35,7 miliona EUR, što je ukupno gotovo 100 miliona EUR dobiti od kako sam prvi put imenovan za predsjednika Odbora direktora naše kompanije“, precizirao je Mijušković.

Akcije Elektroprivrede (EPCG) rasle su neznanto na 5,42 EUR. Iz te kompanije su rekli da sa punom operativnom i logističkom spremnošću ulaze u završnu fazu ekološke rekonstrukcije i modernizacije Termoelektrane (TE) Pljevlja, koja je ove sedmice privremeno izašla iz pogona kako bi počeli završni radovi na tom važnom projektu.

Na konferenciji za novinare, održanoj u TE Pljevlja, saopšteno je da da će se ekološkom rekonstrukcijom, vrijednom blizu 70 miliona EUR bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV), značajno produžiti životni vijek postrojenja i omogućiti usklađenost sa savremenim ekološkim standardima.

Iz EPCG je saopšteno da je više od 90 odsto opreme, uglavnom iz Kine, već isporučeno i u velikoj mjeri ugrađeno, dok se preostali dio očekuje tokom juna. Logistika se odvija prema planu – kontejneri s opremom su dopremljeni u Luku Bar i Pljevlja sredinom marta, a brod sa materijalima, ključnim za oblogu dimnjaka, očekuje se 6. aprila.

Akcije Luke Bar zadržale su se na prošlosedmičnih 34 centa.

Pale su dionice kotorskog Napretka 16 odsto na 4,2 centa, Port of Adrie deset odsto na 27 centi, Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Budvanska rivijera deset odsto na 7,2 EUR i Jugopetrola 4,7 odsto na 14,3 EUR.

Sedmicu je obilježila informacija da su nevladine organizacije, predvođene Centrom za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), pokrenule peticiju u borbi za očuvanje Velike plaže i poštovanje njene zaštite na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Iz CZIP-a su rekli da je pokretanje peticije prvi korak u borbi za očuvanje Velike plaže, kao i uključivanje građana u procesima donošenja odluka.

Ulcinjani su danas Dan opštine proslavili velikim protestom na Maloj plaži. Okupljeni građani su nosili transparente “Ulcinj nije tržni centar”, “Ne otimajte more od nas”, “Ulcinj nije tvoj emirat, Spajiću”, “99 godina, vala nećeš”, prenosi Pobjeda.

Vlada Crne Gore i Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali su sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, koji će omogućiti dugoročni zakup i valorizaciju najvrijednijih prirodnih lokaliteta.

U sastav berzanskog indeksa MNSE10 su, nakon završene revizije, uvršteni Institut „Simo Milošević“ i Zetatrans, dok se u njegovom sastavu više ne nalaze akcije kompanije Napredak Kotor i Veleprodaje.

Iz Montenegroberze je saopšteno da su obavili redovnu reviziju svojih indeksa, MNSE10 i MONEX.

U sastav indeksa MONEX je, nakon izvršene revizije, uvršteno pet novih kompanija i to Hotelsko turističko preduzeće (HTP) Mimoza Tivat, Barska plovidba, Čelebić Invest, Primorje Hotels & Restaurants Tivat i Republički zavod za urbanizam i projektovanje.

Ukupan promet na Montenegroberzi u martu je iznosio 921,27 hiljada EUR i bio je 545,57 odsto veći u odnosu na februar.

„U poređenju sa martom prošle godine, promet je veći 430,22 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 43,87 hiljada EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U martu je, tokom 21 dana trgovanja, zaključeno 98 transakcija.

