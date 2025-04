Uhapšeni zbog krađe pića iz marketa

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su četiri osobe zbog sumnje da su iz jednog marketa krale i preprodavale razne vrste pića, vrijednosti preko pet hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su D.K.(23) i S.M.(26) uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo krađa, a A.K.(24) i D.K.(22) zbog prikrivanja.

D.K. i S.M. su, kako se sumnja, od 22. marta do 3. aprila, iz magacina marketa, u 12 navrata otuđili alkoholno piće i razne energetske napitke u ukupnoj vrijednosti od 5.154 EUR.

“Zatim ih prodavali vlasnicima jednog poslovnog objekta A.K. i D.K, kod kojih je pronađen dio otuđene robe dok su drugi dio robe prodali i pored, kako se sumnja, saznanja da potiče iz krivičnog djela”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će pronađena roba biti vraćena oštećenoj osobi.

