Sjutra humanitarna akcija Njihov osmijeh vrijedi više

Podgorica, (MINA) – Humanitarna akcija “Njihov osmijeh vrijedi više”, čiji je cilj pružanje podrške štićenicima Dječijeg doma “Mladost” u Bijeloj, biće organizovana sjutra na velikom terenu te ustanove.

Akciju 21. put organizuju nevladino udruženje Nacionalni osmijeh Crne Gore i Savez studenata Ekonomskog fakulteta.

Događaj okuplja djecu, roditelje, volontere, predstavnike institucija i građane, sa ciljem da kroz zajedništvo i solidarnost podrže djecu iz Bijele i podsjete na važnost humanih vrijednosti u društvu.

Program će, kako su saopštili organizatori, obuhvatiti nastupe regionalnih muzičkih zvijezda, zabavni i kulturno-umjetnički sadržaj za djecu i porodice, učešće predstavnika važnih državnih institucija i organizacija, raznovrsne aktivnosti koje slave djetinjstvo, igru i empatiju.

Organizatori su kazali da je do sada za događaj prijavljeno više od 500 posjetilaca, što govori o velikom interesovanju i značaju njihove inicijative za zajednicu.

“Biće nam posebno drago da i zvanični mediji budu dio ovog događaja, jer je vaše izvještavanje ključno za širenje poruka koje osnažuju društvo i inspirišu zajednice širom Crne Gore i regiona”, naveli su organizatori.

