Uhapšena osumnjičena za pokušaj ubistva

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su A.M. (44) iz Bara zbog sumnje da je pokušala da ubije bivšeg supruga, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je danas, u 11 sati i 15 minuta, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Bar obaviještena da je u naselju Šušanj došlo do verbalnog sukoba između bivših supružnika P.D. (51) i A.M.

„Nakon čega je A.M. upotrebom hladnog oružja – noža nanijela povrede P.D.“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija izašla na lice mjesta gdje je zatečena A.M. koja je od sebe odbacila nož, dok je P.D. transportovan na ukazivanje ljekarske pomoći gdje su mu konstatovane tri ubodne rane na desnoj ruci.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu A.M. lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično djelo ubistvo u pokušaju”, kazali su iz policije.

Ona će, kako su naveli, u zakonskom roku biti privedena postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

