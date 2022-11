Uhapšena dva službenika UPC i radnik Zetatransa

Podgorica, (MINA) – U akciji suzbijanja šverca cigareta, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, uhapšena su dva službenika Uprave prihoda i carina (UPC) i radnik Zetatransa.

Iz policije su agenciji MINA nezvanično kazali da su uhapšeni službenici UPC – Z.P i I.P. i radnik Zetatransa V.K.

U toku su pretresi na više lokacija.

