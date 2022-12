Uhapšena 53 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Službenici saobraćajne policije uhapsili su za vikend 53 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je za vikend na crnogorskim putevima evidentirano 58 saobraćajnih nezgoda u kojim su dvije osobe povrijeđene teže, a 20 lakše.

Navodi se da je podnijeto 198 prekršajnih prijava, izdato 546 prekršajnih naloga i oduzeto deset pari registarskih oznaka.

Iz policije su rekli da je deset vozila isključeno iz saobraćaja.

„Pripadnici saobraćajne policije uhapsili su 53 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega 24 u Podgorici“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu, kako ličnoj, tako i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

