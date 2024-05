Uhapšen zbog ugrožavanja javnog saobraćaja u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Ulcinjska policija uhapsila je V.B. (28) sa Kosova zbog ugrožavanja javnog saobraćaja u Ulcinju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je ulcinjskoj policiji prijavljeno da je, na skretanju ka Velikoj plaži, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba povrijeđena, a da je drugi učesnik napustio lice mjesta.

„Brzom reakcijom i intenzivnim radom na terenu ulcinjska policija identifikovala je osobu koja je upravljala drugim vozilom koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi – V.B.“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je V.B. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Oni su kazali da su, provjerom kroz zajednički centar u Plavu, i od policijskih službenika NCB Interpola Podgorica, došli do saznanja da se V.B. potražuje na nacionalnom nivou, na Kosovu, zbog izdržavanja kazne zatvora.

„U saradnji sa Stanicom granične policije u Ulcinju i njihovim naknadnim postupanjem, V.B. je, nakon privoda kod nadležnog tužioca, uručeno rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru u trajanju od pet godina“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je V.B. izrečena mjera prinudnog udaljenja iz Crne Gore, koju su sproveli službenici Sektora granične policije.

