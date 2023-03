Uhapšen zbog ubistva u pokušaju

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je A.B. (22) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da su dva sata nakon ponoći obaviješteni da je ispred jednog noćnog kluba došlo do verbalnog, a zatim i do fizičkog konflikta između više osoba.

“Na lice mjesta je izašla Interventna jedinica koja je tu zatekla F.Z. (23) iz Nikšića sa vidnim povredama u predjelu stomaka”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da je F.Z. odmah prevezen u Medicinski centar na ukazivanje ljekarske pomoći, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede u vidu ubodne rane u predjelu stomaka.

Kako su naveli, na licu mjesta je izvršen uviđaj i od više osoba su prikupljena obavještenja na okolnosti navedenog događaja.

“Sumnja se da je A.B. nakon kraćeg verbalnog konflikta upotrebom noža oštećenom F.Z. nanio ubodnu ranu. A.B. je, po nalogu državnog tužioca u podgoričkom Višem državnom tužilaštvu, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju”, rekli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS