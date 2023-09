Uhapšen zbog napada na medicinsko osoblje HMP u Budvi

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su P.R, koji je fizički napao medicinsko osoblje Hitne medicinske pomoći (HMP) u Budvi i oštetio inventar i službeno vozilo HMP, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policiji u Budvi, u utorak u večernjim satima, zaposleni u HMP prijavili da je medicinsko osoblje fizički napala osoba kojoj su ukazivali pomoć.

„Na lice mjesta izašli su pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Budva gdje su zatekli P.R. koji je, kako se navodi u prijavi, prilikom ukazivanja ljekarske pomoći u jednom trenutku uzeo oštri predmet i krenuo fizički da nasrne na medicinsko osoblje, pokušavajući da ih povrijedi“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici uz upotrebu sredstava prinude uspjeli da savladjuju P.R.

Oni su o svemu obavijestili tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji ih je ovlastio da izvrše uviđaj.

„Tom prilikom je utvrđeno da je P.R. oštetio ulazna vrata, polomio više stakala i oštetio službeno vozilo HMP Budva“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, tužilac se izjasnio da se u radnjama P.R. stiču elementi krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Iz policije su rekli da je po nalogu tužioca P.R. uhapšen i priveden na dalje postupanje.

