Uhapšen policajac osumnjičen za nedozvoljene polne radnje

Podgorica, (MINA) – Službenik Uprave policije D.L. (54) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu trinaestogodišnje djevojčice.

Iz Uprave policije saopšteno je da se sumnja da je D.L. to krivično djelo izvršio u nedjelju u svom stanu.

„Policijski službenici su postupili po prijavi, preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti u saradnji sa postupajućim višim državnim tužiocem i uhapsili D.L. zbog tog krivičnog djela“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS