Uhapšen Podgoričanin kod kojeg je pronađeno 6,5 kilograma heroina

Podgorica, (MINA) – Službenici rožajske policije uhapsili su R.D. (33) iz Podgorice u čijem vozilu je pronađeno 6,5 kilograma heroina.

Iz Uprave policije rekli su službenici rožajskog Odjeljenja bezbjednosti u srijedu, na magistralnom putnom pravcu Berane – Rožaje, zaustavili i kontrolisali vozilo Volkswagen Polo podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao vozilom R.D.

“Pregledom vozila pronađen je ruksak u kojem se nalazilo 11 pakovanja sa sadržajem praškaste materije svijetlo braon boje za koju se sumnja da je heroin, kao i smjesa za miješanje, od 6,5 kilograma”, kaže se u saopštenju.

Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je naložio da hapšenje R.D. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se dodaje, nakon hapšenja određeno mu je i zadržavanje.

Navodi se da je tužilac naložio i da se sprovedu potrebna vještačenja oduzete materije.

“Službenici Regionalnog centra bezbjednosti jever su u koordinaciji sa Odsjekom za borbu protiv droga i krijumčarenja, protiv R.D. podnijeli krivičnu prijavu”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da će rožajska policija i Sektor za borbu protiv kriminala nastaviti rad i primjenu operativno-taktičkih i tehničkih mjera i radnji u tom predmetu.

