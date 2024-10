Uhapšen Pljevljak osumnjičen za uličnu prodaju narkotika

Podgorica, (MINA) – Pljevaljska policija uhapsila je D.J. (24) iz toga grada koji je osumnjičen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je na jednom parkingu pljevaljska policija kontrolisala dvije osobe kod kojih su pronašli i oduzeli dva manja pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je marihuana.

„Daljim radnjama iz nadležnosti policije došlo se do sumnje da je predmetnu materiju ovim licima prodao D.J.“, navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da će D.J., uz krivičnu prijavu, biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

