Uhapšen osumnjičeni za uličnu prodaju marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su u Šavniku uhapsili su B.M. (23) zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije su rekli da su šavnička policija i službenici Odsjeka za borbu protiv droga, sinoć oko 20 sati, kontrolisali vozilo marke „Passat“ pljevaljskih registarskih oznaka, kojim je B.M. upravljao.

“Kontrolom je kod te osobe pronađeno i oduzeto pvc pakovanje biljne materije za koju se sumnja da je marihuana od oko 100 grama, kao i tri drobilice sa tragovima marihuane”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je ta droga bila namijenjena za dalju uličnu prodaju.

“O događaju je obavješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio da se B.M. uhapsi zbog sumnje da je izvršio pomenuto krivično djelo”, rekli su iz policije.

