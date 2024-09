Uhapšen osumnjičeni za uličnu distribuciju narkotika

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je L.T. (21) i protiv njega podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, su u sklopu planskih pojačanih aktivnosti usmjerenih na povratnike u izvršenju krivičnih djela, kontrolisali L.T.(21) i automobil koji je vozio.

„Pronašli su manju količinu praškaste materije bijele boje za koju se sumnja da se radi o opojnoj drogi kokain, i oko 16 grama marihuane, a koja se nalazila u odvojenim pvc kesicama pripremljenim za dalju uličnu distribuciju“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, L.T. uhapšen i da je protiv njega podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„On je u zakonskom roku sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS