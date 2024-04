Uhapšen osumnjičeni za silovanje

Podgorica, (MINA) – Službenici budvanske policije uhapsili su M.J. (21) iz Bijelog Polja osumnjičenog za silovanje strane državljanke, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je budvanskoj policiji Hitna medicinska pomoć (HMP) prijavila da je u njihove prostorije pristupila žena, strana državljanka, na ukazivanje ljekarske pomoći i saopštila da ju je nepoznati muškarac silovao prethodnog jutra.

Policijski službenici upućeni su u prostorije HMP, gdje su utvrdili identitet osobe nakon čega su sa njom obavili razgovor.

Sa događajem je, kako se navodi, upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu (VDT) u Podgorici, koji je naložio da oštećenu odvedu Opštu bolnicu u Kotoru radi vršenja specijalističkih pregleda, i da budu preduzete dalje aktivnosti na rasvjetljavanju događaja.

Dodaje se da su službenici budvanske policije preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja okolnosti i činjenica koje su rezultirale identifikovanjem izvršioca djela koje je tužilac kvalifikovao kao krivično djelo silovanje.

“Identifikovan je M.J. kojem se na teret stavlja pomenuto krivično djelo i on je danas uhapšen”, kaže se u saopštenju policije.

Oni su rekli da će M.J. uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu u VDT-u u Podgorici na dalju nadležnost.

