Uhapšen osumnjičeni za nanošenje teških tjelesnih povreda maloljetniku

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je Danilovgrađanina V.V. (38) osumnjičenog za nanošenje teških tjelesnih povreda maloljetniku u Budvi, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je službenicima Odjeljenja bezbjednosti (OB) Budva, u noći između petka i subote, prijavljeno da su se dvije osobe fizički sukobile u Ulici mainski put.

Kako se dodaje, policijski službenici koji su izašli na lice mjesta zatekli su V.V. sa vidnim povredama, kao i jednu, tada neidentifikovanu osobu koja je bila u besvjesnom stanju.

Iz policije su rekli da je tu osobu preuzela Hitna medicinska pomoć Budva i transportovala na ukazivanje ljekarske pomoći u Opštu bolnicu u Kotoru.

Oni su naveli da su, preduzimanjem mjera i radnji, službenici OB Budva utvrdili identitet druge povrijeđene osobe.

“Za koju je utvrđeno da je maloljetna osoba, a koja je sa još jednom nepoznatom osobom učestvovala u pomenutom događaju, pa su dalje došli do sumnje da je V.V. iz Danilovgrada nanio povrede pomenutom maloljetniku”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem je nalogu V.V. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS