Uhapšen jer je vozio sa 3,76 promila alkohola u krvi

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Nikšiću vozača koji je vozio sa 3,76 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici u Nikšiću vršili pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju i u noći između petka i subote procesuirali 12 vozača, od kojih su dva uhapšena.

“Kod jednog je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 3,76 promila”, naveli su iz policije na društvenoj mreži X.

Kako su rekli, nakon privoda nadležnom sudiji za prekršaje, tom vozaču izrečena je kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

