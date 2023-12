Uhapšen drugi osumnjičeni za napad na Pavićevića

Podgorica, (MINA) – Na graničnom prelazu (GP) Ranče, na ulazu iz Srbije u Crnu Goru, uhapšen je M.S. (18), osumnjičeni za nasilničko ponašanje i nanošenje teških tjelesnih povreda aktivisti civilnog sektora Bošku Pavićeviću i još jednoj osobi.

Iz Uprave policije saopšteno je da će on u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

„Na GP Ranče uhapšen je M.S. (18), koji je identifikovan od policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Nikšić kao jedna od dvije osobe koje su u nedjelju fizički napala B.P. i D.R“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, postupajući po prijavi, a u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, preduzeli niz mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja tog događaja.

Iz policije su podsjetili da je u ponedjeljak uhapšen M.S. (19), koji je, takođe, osumnjičen za napad na Pavićevića i još jednu osobu.

