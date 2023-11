Uhapšen Danilovgrađanin koji je ranio dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija sinoć je oko ponoći uhapsila M.P. (31) iz Danilovgrada koji se sumnjiči da je vatrenim oružjem ranio dvije osobe u naselju Mareza.

Iz Uprave policije su rekli da se njemu na teret stavlja krivično djelo ubistvo u pokušaju.

“Sinoć oko 20 sati i 20 minuta M.P. je nakon kraćeg verbalnog konflikta sa V.S. (43) i S.G. (35), posegao za vatrenim oružjem i ispalio više hitaca u pravcu tih osoba, nakon čega je pobjegao”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, V.S i S.G povrijeđene su noge i nijesu životno ugroženi.

Iz policije su rekli da je policija uradila uviđaj kojim je rukovodio državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Osumnjičeni je primijećen u ulici Vasa Raičkovića. Tom prolikom je pokušao da se udalji, ali je brzom reakcijom službenika policije sustignut i uhapšen”, naveli su iz policije.

