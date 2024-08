Udžbenici za osnovce u školama od ponedjeljka

Podgorica, (MINA) – Distribucija udžbenika za osnovce počeće od ponedjeljka, 12. avgusta, dok će srednjoškolci knjige moći da kupe krajem mjeseca, kazali su iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva (ZUNS).

Kako su naveli iz ZUNS-a, s obzirom na to da se radi o velikoj količini udžbenika, koja treba da bude distribuirana prema svim školama u Crnoj Gori, sama distribucija je planirana po trijadama, odnosno udžbenici će biti isporučeni u po tri razreda, u različitim vremenskim isporukama.

Iz ZUNS-a su Vijestima rekli da je takva distribucija planirana radi lakše provjere isporučenih količina.

Oni su kazali da cijene udžbenika za srednju školu variraju.

Za komplet udžbenika za prvi razred gimnazije neophodno je izdvojiti 106,9 EUR, za drugi 90,4 EUR, a za treći 95,9 EUR.

Maturanti će udžbenike platiti nešto manje, i to u iznosu od 83,8 EUR.

Iz ZUNS-a su rekli da su nova izdanja udžbenika za likovno i muzičko za prvi, drugi i treći razred osnovne škole.

“Kao i za likovno za osmi razred. Što se tiče gimnazije, nova izdanja su hemija i biologija (udžbenik i radna sveska) za prvi razred, geografija (udžbenik) za drugi razred”, naveli su iz ZUNS-a.

