Udruženje pedijatara: Vakcinacija djece da bude obavezna

Podgorica, (MINA) – Udruženje pedijatara Crne Gore pozvalo je donosioce odluka da, zbog niskog obuhvata vakcinacije protiv morbila, zauški i rubele, razmotre izmjenu zakona da vakcinacija djece postane obavezna.

Iz Udruženja pedijatara su upozorili da se Crna Gora suočava sa velikim izazovom niskog obuhvata vakcinacijom, posebno vakcinom protiv morbila, zauški i rubele (MMR), što, kako su naveli, za posljedicu ima pojavu epidemije morbila u pojedinim crnogorskim opštinama.

Oni su podsjetili da je među predškolskom djecom, uzrasta od jedne do šest godina, MMR vakcinom imunizovano svega 59,7 odsto, dok ukupan broj nevakcinisane djece od jedne do 18 godina, koja nijesu primila nijednu dozu MMR vakcine, iznosi 28 hiljada.

“Posebno zabrinjava trend neopravdanog odlaganja vakcinacije, što se najbolje očitava u najnižem obuhvatu među najmlađima“, navodi se u saopštenju Udruženja pedijatara upućenom crnogorskoj javnosti, roditeljima, zdravstvenim radnicima i donosiocima odluka u zdravstvenom sistemu.

Dodaje se da je, u kohorti djece starosti godinu dana (2023. godište), vakcinisano samo 13,8 odsto, a među djecom rođenom 2022. godine samo 32,1 odsto.

Od djece rođene 2021. godine vakcinacijom je obuhvaćeno 55,4 odsto, kod onih rođenih 2020. godine samo 69,7 odsto, dok kohorta djece rođene 2019. godine ima obuhvat od 76,7 odsto.

Iz Udruženja pedijatara su istakli da zabrinjava činjenica da je među ovogodišnjim đacima prvacima prvom dozom vakcine vakcinisano svega 83 odsto djece.

Kako su upozororili, i procenat vakcinacije drugom dozom vakcine je u opadanju.

Oni su podsjetili da se potpuna zaštita postiže primjenom dvije doze vakcine u pravilnom razmaku, dodajući da, da bi cjelokupna dječja populacija bila u potpunosti zaštićena od malih boginja, obuhvat vakcinacijom u svim uzrasnim grupama koje mogu da se vakcinišu, mora biti veći od 95 odsto.

“Zbog neopravdanog odlaganja imunizacije vakcinom protiv malih boginja, u našoj zemlji se pojavljuje sve više slučajeva ove opasne infektivne bolesti, a s obzirom na njenu izuzetnu zaraznost, sa početkom nove školske godine može se očekivati značajan skok broja oboljelih, pa i prava velika epidemija”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, morbili nijesu nimalo bezazleni, komplikacije su česte i ozbiljne, a sa smrtnošću od jedan do dva slučaja na hiljadu oboljelih, u slučaju veće epidemije sa više hiljada zaraženih, cijenu zabluda roditelja životom bi platila nedužna djeca.

„Takav scenario je za Udruženje pedijatara Crne Gore apsolutno neprihvatljiv”, poručili su oni i dodali da snažno i nedvosmisleno pozivaju roditelje da bez odlaganja vakcinišu djecu svim vakcinama iz redovnog kalendara.

Iz Udruženja pedijatara su istakli da dijete prvu dozu MMR vakcine treba da primi odmah nakon prvog rođendana, bez bilo kakvog oklijevanja i odlaganja, ukoliko nema medicinskih kontraindikacija precizno navedenih od strane nadležnog ljekara.

Oni su podsjetili da djeca koja nijesu vakcinisana ne bi trebalo da pohađaju kolektive jer su nezaštićena, lako se mogu inficirati i neki od njih mogu ozbiljno oboljeti, a kao takvi predstavljaju opasnost i za druge koji iz opravdanih razloga ne mogu biti vakcinisani.

“Smatramo da je boravak u vrtiću djece koja nisu primila vakcinu protiv malih boginja, izuzetno rizičan, kako za njih same, tako i za svu nevakcinisanu djecu s kojima dolaze u kontakt”, kaže se u saopštenju.

Iz Udruženja pedijatara su pozvali sve kolege da vakcinaciju sprovode uz jasne preporuke roditeljima, bez davanja prostora za neosnovana dvoumljenja.

Oni su pozvali i donosioce odluka da ozbiljno razmotre izmjenu zakonske regulative, tako da vakcinacija postane obavezna u punom obimu i u pravom smislu te riječi.

“Vakcinacija je civilizacijska tekovina. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, primjenom vakcine protiv morbila u posljednih 50 godina spriječeno je blizu 94 miliona smrtnih ishoda, odnosno spašeno 94 miliona života”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, članovi Udruženja pedijatara Crne Gore jednoglasno, stojeći iza naučne istine da vakcina protiv malih boginja ne izaziva ni autizam ni druge poremećaje razvoja, pozivaju roditelje čija su djeca navršila godinu dana da prevaziđu svoje strahove i zablude i da bez odlaganja zakažu termin za vakcinaciju kod izabranog pedijatra.

“Zdravlje svakog djeteta je neprikosnoveno, kao i njihovo pravo da budu zaštićeni od bolesti”, zaključuje se u saopštenju.

