UCG: O ponudi Spajića ne možemo se izjasniti prije nego bude poznato ko čini Vladu

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Ujedinjene Crne Gore (UCG) ne može se izjasniti o usmenoj ponudi mandatara Milojka Spajića da budu dio izvršne vlasti prije nego bude sasvim jasno ko će činiti Vladu, koliko ima resora i kakav je njen kadrovski potencijal, saopšteno je iz UCG.

Iz te partije su kazali da cijene ponudu da UCG uđe u 44. Vladu i da im pripadne resor prosvjete, ali da je od toga važniji koncept Vlade, njena sposobnost da sprovede reforme i sve što su obećali građanima.

„Predsjedništvo UCG traži od mandatara Spajića da na primjeren, demokratski i javan način završi ranije neformalne i odnedavno zvanične konsultacije oko izbora Vlade“, navodi se u saopštenju objavljenom na Fejsbuk /Facebook/ stranici UCG.

Iz UCG su rekli da su javni stavovi pojedinih, potencijalnih činilaca nove većine i buduće Vlade za njih obeshrabrujući i neprihvatljivi.

Oni su kazali da samo mandatar ima pravo da procjenjuje ko može, a ko ne u Vladu, i to uz javno obrazloženje.

Prema njihovim riječima, porazno je da neka od stranaka, koja je deceniju ili duže učestvovala u vlasti Demokratske partije socijalista (DPS), postavlja uslove ostalima pozivajući se na mandatara.

„Predsjedništvo UCG se ne može izjasniti na usmenu ponudu mandatara da budemo dio Vlade prije nego bude sasvim jasno ko čini tu Vladu, koliko ona ima resora i kakav je njen kadrovski potencijal“, kaže se u saopštenju.

Iz UCG su rekli da smatraju da je zaista važno kako će novoformirana Vlada biti prihvaćena od međunarodne zajednice, ali da je važnije kako će je prihvatiti građani.

Vjerujemo, ipak, da se ne radi o krajnostima i da su mandatar i buduće članice većine obavezni da u dodatnim konsultacijama učine sve da se DPS-ovo vrijeme podjela ne ponovi“, navodi se u saopštenju.

