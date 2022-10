Učesnici Prajda okupljaju se na Trgu nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Učesnici jubilarne desete Povorke ponosa “Montenegro prajd 2022” počeli su da se okupljaju na Trgu nezavisnosti u Podgorici.

Kako su najavljeno, oni će nakon govora na Trgu krenuti u šetnju, a maršruta biće duža nego prošle godine.

Među okupljenima su ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, ministarka ekologije Ana Novaković Đurović, gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i poslanice Božena Jelušić i Draginja Vuksanović Stanković.

Na Trgu su i Nada Drobnjak iz Demokratske partije socijalista, Marija Blagojević iz Socijaldemokrata, Luka Rakčević iz Građanskog pokreta URA, kao i predstavnici nevladinog sektora.

Planirano je da Povorka sa Trga nezavisnosti krene Ulicom slobode, zatim bulevarima Svetog Petra Cetinjskog i Stanka Dragojevića, Bokeškom, Zlatarskom, Ulicom Marka Miljanova, a zatim ulicom Novaka Miloševa nazad do trga.

Saobraćaj u užem dijeli grada je zatvoren, a službenici policije raspoređeni su na raskrsnicama u centru.

Iz Uprave policije su ranije poručili da će preduzeti sve mjere neophodne za bezbjedno odvijanje okupljanja.

Montenegro Prajd organizuje nevladina organizacija Queer Montenegro.

