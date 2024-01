Ubio suprugu i sina, pa izvršio samoubistvo

Podgorica, (MINA) – Pedesetdvogodišnji M.D. ubio je suprugu V.D. (50) i sina Đ.D. (13), a potom izvršio samoubistvo, saopšteno je iz Operativno komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.

Tragedija se desila u Podgorici, u Trebinjskoj ulici, pola sata nakon ponoći.

Iz OKC Uprave polcije kazali su da je M.D. suprugu i sina usmrtio vatrenim oružjem.

