U Virpazaru pronađena parcela sa zasadom marihuane

Podgorica, (MINA) – Barska policija pronašla je u Virpazaru parcelu sa zasadom marihuane i uhapsila V.N. (41) iz Podgorice, koji je osumnjičen za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije saopštili su da su njihovi službenici, u saradnji sa graničnom policijom i postupajući po naredbi nadležnog sudije, pretresli kuću, dvorište i druge objekte u Virpazaru, u selu Godinje, koje koristi V.N.

„Pronađena je parcela sa zasadom 66 stabljika marihuane, a u kući 321 komad municije, pet okvira od automatske puške i nastavak za troblon“, rekli su iz policije.

O događaju je, kako su naveli, obaviješten nadležni državni tužilac, koji je naložio da se V.N. uhapsi zbog sumnje da je izvršio dva krivična djela.

„Oduzeta droga i drugi predmeti biće upućeni u Forenzički centar radi vještačenja“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS