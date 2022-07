U toku izviđaj povodom događaja u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – U Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću u toku je izviđaj povodom događaja u tom gradu, prilikom proslave Dana državnosti.

Iz ODT-a Nikšić saopštili su da preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje, kako bi utvrdili da li su izvršena krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti i identifikovali počinioce.

Policija je u srijedu upotrijebila suzavac kako bi spriječila sukob dvije grupe građana, koje su se okupile da obilježe 13. jul u Nikšiću.

