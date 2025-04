U Tivtu uhapšene dvije osobe zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat uhapsili su dvije osobe zbog sumnje da su izvršile krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici tivatske policije, postupajući po prijavi A.V. (24) da je u apartmanu jednog hotela u Tivtu fizički napao njen partner, uhapsili G.C. (32), državljanina Velike Britanije sa privremenim boravkom u Tivtu, kao i A.V.

Kako su kazali iz policije, njihovi službenici su, na osnovu prikupljenih obavještenja od više osoba, došli do sumnje da je jutros oko tri sata u hotelskom apartmanu G.C. zadao A.V. više udaraca po glavi i tijelu.

„Takođe, A.V. je, kako se sumnja, upotrijebila fizičku silu prema G.C. na način što mu je zatvorenom šakom zadala udarac u predjelu glave, a zatim još nekoliko udaraca u predjelu tijela, nakon čega se isti zaključao u jednoj od prostorija“, kaže se u saopštenju policije.

Navodi se da je, nakon toga, A.V. telefonskim putem pozvala majku S.V. (53) koja je došla u apartman i fizički napala G.C. zadajući mu više udaraca otvorenom šakom.

„Nakon čega G.C. odlazi u drugu prostoriju i zaključava vrata, dok S.V. lomi inventar stana i potom se udaljava iz istog“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, po čijem nalogu su G.C. i A.V. uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

„Dok je protiv S.V. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari“, naveli su iz policije.

U saopštenju se navodi da će G.C. i A.V. u zakonskom roku biti sprovedeni tužilaštvu na dalju nadležnost i postupanje.

