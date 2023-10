U saobraćajnoj nesreći u Nikšiću poginuo motociklista

Podgorica, (MINA) – Žabljačanin Z.Ć. (57) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Nikšić – Podgorica.

Nesreća se dogodila u naselju Straševina.

Kako prenosi Portal Vijesti, Z.Ć, koji je upravljao motociklom, sudario se sa pežoom kojim je upravljala D.N. iz Nikšića.

D.N. je zadobila lakše tjelesne povrede.

Policija uz prisustvo tužioca Rajka Lopičića vrši uviđaj.

