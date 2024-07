U saobraćajnoj nesreći u Herceg Novom poginula državljanka Srbije

Podgorica, (MINA) – Državljanka Srbije M.N. (59) podlegla je povredama iz saobraćajne nesreće, koja se sinoć dogodila u Herceg Novom, na magistrali između Baošića i Bijele.

Prema informacijama koje je portal Radio Televizije Herceg Novi dobio iz hercegnovskog Odjeljenja bezbjednosti, motociklista D.D. (18), koji je učestvovao u nesreći, prevezen je u Klinički centar Crne Gore i njegovo stanje je teško.

Teže povrede zadobila je i njegova saputnica J.T (19).

Motocikl kojim je upravljao D.D. udario je sinoć oko 21 sat M.N, kada je prelazila magistralu na mjestu na kom nije obilježen pješački prelaz.

