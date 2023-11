U saobraćajnoj nesreći na Bogetićima stradala jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Nikšić – Podgorica, u mjestu Bogetići, poginula je jedna osoba, a jedna je teško povrijeđena.

Nesreća se dogodila u 11 sati i pet minuta.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije agenciji MINA su kazali da je saobraćaj zatvoren do završetka uviđaja.

